



Нетаниягу: Протесты против реформ – способ свергнуть избранное правительство

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу 30 июля дал интервью политическому обозревателю Fox News Марку Левину и объяснил стремление его правительства к судебной реформе.



“За последние 30 лет Израиль пережил судебную революцию благодаря самому активному суду на планете. Систематически суд присваивал себе полномочия законодательной и исполнительной власти. И мы пытаемся вернуть его в состояние, которое было в Израиле в первые пять десятилетий своего существования, и в котором находится большинство демократий”, – пояснил премьер-министр.



Нетаниягу объяснил, что закон об “основании разумности” не отменяет его полностью, но говорит о том, что “нельзя отменить решения правительства или закона, основываясь на чьем-то субъективном мнении”.



“Закон представляется оппонентами как “ужасный конец демократии”. Если это так, больше нигде на Земле нет демократии”, – отметил премьер-министр.



Глава правительства также рассказал о попытках достижения консенсуса с оппозицией.



“Я дал три месяца на переговоры, ничего не добился с оппозицией, которая находится в заложниках у крайнего меньшинства, организующего все эти протесты и демонстрации”, – сказал он. “Поэтому я решил принять пункт о разумности, но прямо сейчас, сделав это, я все еще пытаюсь прийти к консенсусу, потому что считаю, что это лучше для демократии”.



Нетаниягу считает протесты против судебной реформы способом разрушить коалицию.



“Организаторы демонстраций открыто заявляют об этом. Они не хотят, чтобы мы были у власти, они хотят быть у власти сами”, – отметил премьер. “Только они не могут добиться этого через выборы, поэтому они пытаются сделать это с помощью массовых нарушений, блокирования дорог, поджогов, блокирования аэропорта и т. д.”



Премьер-министра Израиля также спросили о замечаниях иностранных правительств, в том числе администрации Байдена, относительно судебной реформы.



“Меня избирали шесть раз демократическим путем, и это в общей сложности 16 лет, и за все эти 16 лет я никогда не комментировал внутренние дебаты в других демократиях”, – ответил он. “Теперь у каждого есть свое мнение об Израиле, у них нет мнения о беспорядках во Франции или дебатах, происходящих прямо сейчас в Америке”.