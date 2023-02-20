



Нетаниягу: Протестующие "уничтожают демократию", блокируя дома законодателей

Премьер-министр Нетаниягу осуждает протестующих, собравшихся у дома депутата Тали Готлиб, чья дочь имеет особые потребности.



"Когда протестующие мешают представителям общественности прийти в Кнессет для голосования и делают несчастной девочку-аутиста, это незаконный протест", — говорится в его заявлении.



"Протестующие, которые проповедуют о демократии, сами же ее и уничтожают, мешая представителям общественности реализовать основное право демократии - голосование", - добавляет Нетаниягу.







