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Нетаниягу: Протестующие "уничтожают демократию", блокируя дома законодателей
20.02.2023 12:09 Ирина Демьянова

Нетаниягу: Протестующие "уничтожают демократию", блокируя дома законодателей

Премьер-министр Нетаниягу осуждает протестующих, собравшихся у дома депутата Тали Готлиб, чья дочь имеет особые потребности.

"Когда протестующие мешают представителям общественности прийти в Кнессет для голосования и делают несчастной девочку-аутиста, это незаконный протест", — говорится в его заявлении.

"Протестующие, которые проповедуют о демократии, сами же ее и уничтожают, мешая представителям общественности реализовать основное право демократии - голосование", - добавляет Нетаниягу.



 

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