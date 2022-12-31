



Нетаниягу просил Украину голосовать против решения ООН, Зеленский просил оружия



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому в пятницу, 30 декабря, и попросил его, чтобы Украина проголосовала против решения Генеральной Ассамблеи ООН передать вопрос об израильской оккупации территорий на рассмотрение Международного суда в Гааге, сообщают высокопоставленные израильские и украинские чиновники. Зеленский не ответил на просьбу, и в итоге украинский посол вообще не голосовал.





На предыдущем голосовании по этому вопросу, которое состоялось несколько недель назад в одном из комитетов ООН, украинцы проголосовали за предложенную палестинцами резолюцию, несмотря на просьбы Израиля.



Украинские источники утверждали, что это был ответ на отказ Израиля поставлять Украине оборонительные вооружения. В Израиле отреагировали на это с большим гневом и вызвали посла Украины для проведения расследования.





Высокопоставленный израильский чиновник отметил, что Нетаниягу говорил с Зеленским в рамках серии переговоров, которые он проводит с иностранными лидерами . Нетаниягу пытается убедить их выступить против решения в пользу ПА или, по крайней мере, воздержаться.



Источник в украинском правительстве сообщил, что во время разговора с Нетаниягу Зеленский попросил в обмен голосование против резолюции ООН, изменить политику и помочь Украине оборонительным вооружением, особенно перед лицом российских атак с использованием Ирана.



По словам украинского источника, Нетаниягу отказался взять на себя обязательства или предоставить детали по этому вопросу и лишь сказал, что голосование приближается, и он будет готов поговорить об этом в будущем. Зеленскому не понравился ответ Нетаниягу, и он не взял на себя обязательства голосовать против или воздержаться.