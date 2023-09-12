



Нетаниягу просил перенести время его выступления на Генассамблее ООН

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не сможет выступить на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в то время, в какое планировал.



По словам источников, он хотел выступить, когда в Израиле будет вечер, но его попытка провалилась.



Дело в том, что первыми с речью выходят президенты и "главы государств", а только потом премьер-министры и министры иностранных дел.



В настоящее время его выступление запланировано, когда в Израиле будет полночь, с 21 на 22 сентября. А просил он перенести свой выход на 16:15.

