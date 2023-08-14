



Нетаниягу прокомментировал случаи дискриминации женщин в автобусах

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с кратким заявлением в ответ на серию случаев дискриминации женщин со стороны водителей автобусов или пассажиров-харедим в последние дни.



“Государство Израиль — свободная страна, в которой никто не будет устанавливать ограничения на использование общественного транспорта и в которой никто не будет диктовать, где ему или ей сидеть, — говорит он. - Те, кто это делает, нарушают закон и должны быть наказаны”.





