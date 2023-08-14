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Нетаниягу прокомментировал случаи дискриминации женщин в автобусах
14.08.2023 16:23 Ирина Демьянова

Нетаниягу прокомментировал случаи дискриминации женщин в автобусах

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с кратким заявлением в ответ на серию случаев дискриминации женщин со стороны водителей автобусов или пассажиров-харедим в последние дни.

“Государство Израиль — свободная страна, в которой никто не будет устанавливать ограничения на использование общественного транспорта и в которой никто не будет диктовать, где ему или ей сидеть, — говорит он. - Те, кто это делает, нарушают закон и должны быть наказаны”.


 

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