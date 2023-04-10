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Нетаниягу прокомментировал информацию о поставках оружия Украине
10.04.2023 21:59 Ирина Демьянова

Нетаниягу прокомментировал информацию о поставках оружия Украине

Премьер-министр Израиля ответил на вопрос во время пресс-конференции о сообщениях об утечке разведданных США относительно возможных поставок Украине летального оружия.

“Я не знаю, на чем основаны эти сообщения. Мы решили помочь им в гуманитарных вопросах, гражданской обороне,  тревоге [системе] и тому подобных вещах. [Не было] решения о летальном оружии… Я сделаю все, что в моих силах, если смогу, чтобы помочь разрешить этот конфликт“, - сказал Нетаниягу.
 

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