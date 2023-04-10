



Нетаниягу прокомментировал информацию о поставках оружия Украине

Премьер-министр Израиля ответил на вопрос во время пресс-конференции о сообщениях об утечке разведданных США относительно возможных поставок Украине летального оружия.



“Я не знаю, на чем основаны эти сообщения. Мы решили помочь им в гуманитарных вопросах, гражданской обороне, тревоге [системе] и тому подобных вещах. [Не было] решения о летальном оружии… Я сделаю все, что в моих силах, если смогу, чтобы помочь разрешить этот конфликт“, - сказал Нетаниягу.

