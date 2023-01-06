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Нетаниягу пройдет колоноскопию: кто его заменит на посту премьера
06.01.2023 07:57 Алина Груднева

Нетаниягу пройдет колоноскопию: кто его заменит на посту премьера

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 7 января пройдет колоноскопию.

На время проведения процедуры его обязанности будет исполнять Арье Дери.

В канцелярии премьер-министра уточнили, что Нетаниягу будет введено успокоительное во время обследования.

Согласно закону, премьер-министр может выбрать исполняющего обязанности по своему желанию во время поездок за границу или по иным причинам, когда не может выполнять свои обязанности.

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