



Нетаниягу пройдет колоноскопию: кто его заменит на посту премьера

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 7 января пройдет колоноскопию.



На время проведения процедуры его обязанности будет исполнять Арье Дери.



В канцелярии премьер-министра уточнили, что Нетаниягу будет введено успокоительное во время обследования.



Согласно закону, премьер-министр может выбрать исполняющего обязанности по своему желанию во время поездок за границу или по иным причинам, когда не может выполнять свои обязанности.