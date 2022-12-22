



Нетаниягу проинформировал Лапида о разговоре с Путиным

Председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу проинформировал уходящего премьер-министра Яира Лапида о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.



Напомним, глава Кремля позвонил Нетаниягу, чтобы поздравить его с формированием правительства.



Стороны обсудили ряд вопросов, в первую очередь войну в Украине. Нетаниягу сказал Путину, что он надеется, что как можно скорее будет найден путь прекратить войну и страдания, которые она причиняет.



Также он предупредил, что намерен предотвратить вооружение Ирана ядерным оружием и остановить попытки Тегерана обосноваться на северной границе.

