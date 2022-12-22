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Нетаниягу проинформировал Лапида о разговоре с Путиным
22.12.2022 19:46 Алина Груднева

Нетаниягу проинформировал Лапида о разговоре с Путиным

Председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу проинформировал уходящего премьер-министра Яира Лапида о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, глава Кремля позвонил Нетаниягу, чтобы поздравить его с формированием правительства.

Стороны обсудили ряд вопросов, в первую очередь войну в Украине. Нетаниягу сказал Путину, что он надеется, что как можно скорее будет найден путь прекратить войну и страдания, которые она причиняет. 

Также он предупредил, что намерен предотвратить вооружение Ирана ядерным оружием и остановить попытки Тегерана обосноваться на северной границе.
 

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