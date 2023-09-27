



Нетаниягу: программа безвизового въезда в США позволит сильно сэкономить

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал вступление Израиля в программу безвизового въезда в США.



Соответствующее короткое видеообращение он записал вечером, 27 сентября.



"Сегодня поистине радостный день в истории нашей страны. Мы много работали для того, чтобы осуществить давнюю мечту многих наших граждан. Наконец, после многих лет, Израиль был включен в программу безвизового режима", - сказал Нетаниягу.



По словам главы израильского правительства, это позволит значительно сэкономить время, нервы и деньги.



"Тому, кто захочет посетить США, больше не придется месяцами ждать, чтобы получить визу. Мы работали над этим много лет, почти десятилетие, особенно за последний год. Это решение является дополнительным свидетельством крепких связей между Израилем и США. Я хотел бы выразить нашу признательность президенту США Джо Байдену за поддержку инициативы, которая еще больше укрепит связи между двумя народами", - добавил он.



Нетаниягу также поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена, министра внутренней безопасности Алехандро Н. Майоркаса и бывшего посла Томаса Найдеса, а также советника по национальной безопасности Цахи Анегби и всех, кто много лет работал над достижением этого вопроса. "Теплые пожелания всем гражданам Израиля и приятного полета", — заключил Нетаниягу.





ראש הממשלה נתניהו אחרי ההכרזה על הצטרפות ישראל לתוכנית הפטור מוויזה: "אנחנו מציינים היום רגע חשוב ומשמח עבור כל אזרחי ישראל. זה יחסוך לכם אזרחי ישראל הרבה זמן, הרבה טרחה והרבה כסף. ההחלטה הזאת היא עדות נוספת לקשרים החזקים בין ישראל לארה"ב"@gilicohen10 (צילום: רועי אברהם, לע״מ) pic.twitter.com/3cfa5mLFoH — כאן חדשות (@kann_news) September 27, 2023