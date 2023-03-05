



Нетаниягу призвал оппозицию представить альтернативы судебной реформе

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 5 марта, призвал законодателей оппозиции выдвинуть альтернативы предложенной его правительством судебной реформе. Об этом сообщает Ynet.



“Мы просили их об диалоге в течение восьми недель. Мы выносим реформу на голосование в Кнессете и стремимся прислушаться к другим голосам“, — сказал Нетаниягу на открытии еженедельного заседания правительства.



“Я призываю тех, кто находится в оппозиции, начать действовать и представить альтернативы в попытке достичь соглашений. Я убежден, что это возможно сделать за нескольких дней“, - сказал премьер-министр.



Нетаниягу также раскритиковал противников плана своего правительства, которые, по его мнению, нарушили свободу протеста.



“Я категорически против попытки дискриминации между гражданами Израиля. Мы все равны, мы должны уважать закон, но как только эта неправомерная дискриминация сделана, все будет разрешено, если вы принадлежите к правильной социальной касте“, — сказал он.



“Итак, в последние дни, наряду с законными протестами людей, любящих Израиль, которых я уважаю, мы видим опасное пересечение границ агрессивной и экстремистской группой, которая, я уверен, не представляет большинство протестующих. ", - подчеркнул Нетаниягу.



