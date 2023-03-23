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Нетаниягу призвал харедим не противостоять маршу в Бней-Браке
23.03.2023 14:33 Алина Груднева

Нетаниягу призвал харедим не противостоять маршу в Бней-Браке

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал ультраортодоксов не противостоять запланированному на сегодня антиправительственному маршу в Бней-Браке.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.

"Премьер-министр Нетаниягу поручил Йосси Фуксу поговорить с главами ультраортодоксальных партий, лидерами и влиятельными лицами, призвав общественность не ходить в те районы и не поддаваться на провокации", — подчеркнул Нетаниягу.

Он высоко оценил призыв раввина Эдельштейна и лидеров ультраортодоксальной общины, которые призвали своих последователей вести себя терпеливо.

Как сообщалось ранее, полиция готовится к провокациям и столкновениям на акции протеста против правовой реформы в Бней-Браке.
 

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