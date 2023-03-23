



Нетаниягу призвал харедим не противостоять маршу в Бней-Браке

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал ультраортодоксов не противостоять запланированному на сегодня антиправительственному маршу в Бней-Браке.



Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.



"Премьер-министр Нетаниягу поручил Йосси Фуксу поговорить с главами ультраортодоксальных партий, лидерами и влиятельными лицами, призвав общественность не ходить в те районы и не поддаваться на провокации", — подчеркнул Нетаниягу.



Он высоко оценил призыв раввина Эдельштейна и лидеров ультраортодоксальной общины, которые призвали своих последователей вести себя терпеливо.



Как сообщалось ранее, полиция готовится к провокациям и столкновениям на акции протеста против правовой реформы в Бней-Браке.

