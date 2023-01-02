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Нетаниягу призвал членов "Ликуда" проявить терпение
02.01.2023 17:43 Алина Груднева

Нетаниягу призвал членов "Ликуда" проявить терпение

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал членов "Ликуда" проявить терпение в отношении нерешенных вопросов о некоторых назначениях.

Такое заявление он сделал на первом заседании фракции с момента его вступления в должность.

По словам Нетаниягу, распределение оставшихся должностей займет еще несколько дней.

Помимо прочего, премьер-министр раскритиковал предыдущее правительство за "серию неудач и пренебрежение в ряде областей". В частности, он отдельно отметил "бездействие" в отношении роста стоимости жизни и дипломатических усилий палестинцев в ООН.

Нетаниягу призвал членов фракции внести "вклад в борьбу с подстрекательствами" в отношении нового правительства.

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