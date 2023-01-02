



Нетаниягу призвал членов "Ликуда" проявить терпение

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал членов "Ликуда" проявить терпение в отношении нерешенных вопросов о некоторых назначениях.



Такое заявление он сделал на первом заседании фракции с момента его вступления в должность.



По словам Нетаниягу, распределение оставшихся должностей займет еще несколько дней.



Помимо прочего, премьер-министр раскритиковал предыдущее правительство за "серию неудач и пренебрежение в ряде областей". В частности, он отдельно отметил "бездействие" в отношении роста стоимости жизни и дипломатических усилий палестинцев в ООН.



Нетаниягу призвал членов фракции внести "вклад в борьбу с подстрекательствами" в отношении нового правительства.