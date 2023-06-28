



Нетаниягу приветствовал растущее влияние КНР на Ближнем Востоке

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовал растущее влияние Китая на Ближнем Востоке.



По данным Walla, об этом он недавно сказал на закрытом заседании комиссии по иностранным делам и обороне.



По словам участников встречи, на которое премьер сделал такое заявление, это случилось две недели назад.



Нетаниягу отметил, что растущее влияние Пекина на Ближнем Востоке является хорошей новостью для Израиля, ведь это является отличным поводом для США продлить свое присутствие в регионе.

