



Нетаниягу принял предложение Герцога о компромиссе, но соглашение не достигнуто

Коалиция и оппозиция провели интенсивные переговоры под эгидой президента Исаака Герцога о реформе судебной системы правительства, сообщает 12-й канал.



В сообщении со ссылкой на источники в резиденции президента утверждается, что премьер-министр со своей стороны уже согласился на это предложение.



По информации инсайдеров оно будет включать в себя:

Пересмотр и "смягчение" недавно принятого закона, аннулирующего критерий разумности в отношении решений правительства.

Заморозка на 18 месяцев реформ Комиссии по назначению судей и ограничения полномочий юридических советников с законодательным закреплением моратория.

Для всех назначений, включая председателя БАГАЦ, потребуется большинство в 7 из 9 членов Комиссии по назначению судей, что потребует от сторон согласия в отношении кандидатуры следующего председателя высшей судебной инстанции.

Источники 12 канала добавляют, что пока неясно, будет ли достигнуто соглашение.Корреспонденты 12 канала отмечают, что лидеры оппозиции, скорее всего, подозревают, что премьер-министр пытается вызвать отсрочку слушаний в БАГАЦ на следующей неделе по закону о критерии разумности и в действительности не заинтересован в сделке.Лидеры протеста заявили, что у оппозиционных политиков "нет мандата на плохой компромисс в вопросах демократии". Они говорят, что "переговоры приведут только к одному: спасению Нетаниягу, легитимизации его деструктивного правительства и продвижению его видения диктатуры под прикрытием "соглашений", а идея соглашения по одному или двум законам, оставляя в стороне остальные, закончится тем, что Израиль станет ближневосточной версией Венгрии, Турции и Польши".