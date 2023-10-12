



Нетаниягу принял Блинкена в "Кирие"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял на базе "Кирие" в Тель-Авиве прибывшего с визитом солидарности госсекретаря США Энтони Блинкена.



Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.



Нетаниягу поблагодарил главу Госдепа за слова, произнесенные после приземления в Израиле: "Мы здесь – и никуда не денемся".



На встрече с Блинкеном присутствуют министр иностранных дел Эли Коэн, министр Рон Дермер, раввин Хасегал, представители Армии обороны Израиля, посол Израиля в Вашингтоне и другие. После совместного совещания Нетаниягу и Блинкен поговорят тет-а-тет.



"Вчера я говорил с посланником американского президента по делам заложников Роджером Карстенсом, а сегодня встречусь с его заместителем Стивеном Гилленом, который специально прилетел в Израиль", - сказал Нетаниягу.