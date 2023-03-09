



Нетаниягу прилетит в Бен-Гурион на вертолете

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетит из Иерусалима в аэропорт Бен-Гурион на вертоле. Протестующие блокировали въезды в аэропорт, пытаясь нарушить движение между терминалами. Нетаниягу вылетит со взлетно-посадочной полосы больницы "Хадасса Эйн-Керем" с усиленной охраной.



Силы полиции были усилены в районе аэропорта, в том числе на контрольно-пропускных пунктах, где полицейские были приставлены к охранникам администрации аэропорта.



В Риме, куда Нетаниягу прилетел для встречи с премьер-министром Джорджией Мелони, ожидается демонстрация евреев и израильтян. Организаторы демонстрации заявили, что ее цель - "повысить осведомленность итальянского общественного мнения и итальянских учреждений об антидемократическом дрейфе нынешнего ультраправого правительства Израиля, которое пытается ограничить власть правосудия путем реформирования судебной системы".