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Нетаниягу прилетел в Нью-Йорк перед выступлением в ООН и встречей Байдена
19.09.2023 11:52 Евгения Маркова

Нетаниягу прилетел в Нью-Йорк перед выступлением в ООН и встречей Байдена

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой приземлились в Нью-Йорке утром 19 сентября после того, как провели предыдущий день в Калифорнии. 

Их приветствовали посол Израиля в США Майк Герцог и посол Израиля в ООН Гилад Эрдан перед ключевой встречей премьер-министра с президентом США Джо Байденом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Ожидается, что Нетаниягу встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Парагвая Сантьяго Пенья.
 

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