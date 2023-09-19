



Нетаниягу прилетел в Нью-Йорк перед выступлением в ООН и встречей Байдена

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой приземлились в Нью-Йорке утром 19 сентября после того, как провели предыдущий день в Калифорнии.



Их приветствовали посол Израиля в США Майк Герцог и посол Израиля в ООН Гилад Эрдан перед ключевой встречей премьер-министра с президентом США Джо Байденом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.



Ожидается, что Нетаниягу встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Парагвая Сантьяго Пенья.

