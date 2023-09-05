



Нетаниягу пригласил Ганца на переговоры по судебной реформе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился с видеообращением к депутату Бени Ганцу с просьбой встретиться и провести переговоры по судебной реформе. Видеообращение Нетаниягу было опубликовано за несколько минут до ожидаемого заявления Ганца по этому вопросу.



"Народ хочет, чтобы мы достигли соглашения. Но для того, чтобы достичь договоренностей, необходимо сделать одну простую вещь: отбросить все условия, все препятствия, войти в комнату и поговорить", – сказал в видеообращении премьер-министр.



"Поэтому завтра утром я приглашаю вашу команду сесть за стол переговоров с нами и сделать то, чего ожидает большинство жителей Израиля – мы сядем и достигнем договоренностей", – продолжил он.



Обращение премьер-министра последовало после его встречи с министром юстиции Яривом Левиным, в ходе которой обсуждалось последнее предложение президента Ицхака Герцога о компромиссе.



Утром 5 сентября Левин отверг эту концепцию как "невозможную".