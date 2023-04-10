



Нетаниягу: приглашение из Белого дома будет

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предсказывает, что его пригласят в Белый дом.



На пресс-конференции его спросили о том, что он является “персоной нон грата” в Белом доме и других местах, и в ответ он сослался на пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома, который недавно говорил о том, что американо-израильские связи как никогда сильны, и подчеркивал, что 40-летнюю дружбу Нетаниягу и Байдена.



“Я предполагаю, что соглашение будет достигнуто, — говорит Нетаньяху, по-видимому, имея в виду компромиссные переговоры по капитальному ремонту. - А потом будет визит. Что ты тогда скажешь? "Не волнуйся. Будет визит”, — повторяет он.



“Связи с США очень тесные, — добавляет Нетаниягу. - Сотрудничество в области безопасности и разведки происходит прямо сейчас, и оно сильнее и теснее, чем когда-либо”.



