



Нетаниягу прибыл в Кнессет

К вечеру, 27 марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прибыл в Кнессет после продолжительных переговоров с членами коалиции.



Еще утром он собирался выступить с официальным обращением к нации. Ожидалось, что глава правительства объявит о приостановке законодательного процесса в рамках правовой реформы.



По данным израильских СМИ, он затянул свое выступление в ожидании начала митинга сторонников правовой реформы, который стартует сегодня вечером в Иерусалиме.



Между тем, пленум Кнессета готовится провести голосование по государственному бюджету, который должен быть принят в ближайшие дни, чтобы правительство не было автоматически распущено.