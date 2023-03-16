



Нетаниягу прибыл в Берлин с государственным визитом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу ночью приземлился в Берлине, столице Германии, с дипломатическим визитом, где он встретится с канцлером Олафом Шольцем — первая встреча этих двоих на их нынешнем посту.



Ожидается, что два лидера обсудят различные вопросы политики и безопасности, в первую очередь иранский вопрос и события на региональной арене. Нетаниягу также встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.



Визит начнется с поминальной службы по жертвам Холокоста.



