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Нетаниягу прибыл на брифинг по безопасности с Лапидом
29.08.2022 17:15 Ольга Белозерова

Нетаниягу прибыл на брифинг по безопасности с Лапидом

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу прибыл на брифинг по вопросам безопасности с премьер-министром Яиром Лапидом.

Как сообщили в канцелярии премьер-министра, Яир Лапид проинформирует Нетаниягу о сделке с Ираном, о "дипломатической и оборонной деятельности, которую Израиль ведет, чтобы повлиять на этот вопрос", а также о других вопросах, касающихся безопасности. 

"По вопросам национальной безопасности у Израиля нет оппозиции и коалиции", - говорится в заявлении Лапида.

Напомним, что совещание состоится на фоне того, что Иран и мировые державы, похоже, близки к возрождению ядерной сделки. 

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