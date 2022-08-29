



Нетаниягу прибыл на брифинг по безопасности с Лапидом

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу прибыл на брифинг по вопросам безопасности с премьер-министром Яиром Лапидом.



Как сообщили в канцелярии премьер-министра, Яир Лапид проинформирует Нетаниягу о сделке с Ираном, о "дипломатической и оборонной деятельности, которую Израиль ведет, чтобы повлиять на этот вопрос", а также о других вопросах, касающихся безопасности.



"По вопросам национальной безопасности у Израиля нет оппозиции и коалиции", - говорится в заявлении Лапида.



Напомним, что совещание состоится на фоне того, что Иран и мировые державы, похоже, близки к возрождению ядерной сделки.