



Нетаниягу: прекратите запугивать, здесь не будет государства Галахи

Биньямин Нетаниягу выступил на пленарном заседании Кнессета и ответил на нападки уходящего премьер-министра Яира Лапида.



Нетаниягу заявил: "Я прошу моих друзей из оппозиции: прекратите унижения, запугивания и ложь. Я считаю, что вся эта попытка разделить и разобщить, а также выдумать то чего нет - что-то очень неправильное. Поэтому я хочу вас заверить: электричество в Шаббат есть и будет, пляжи будут, купание для всех, мы сохраним статус-кво. Никого здесь не будут принуждать, здесь не будет государства Галахи, здесь будет государство, где мы будем заботиться обо всех гражданах Израиля без исключения. Мы были избраны, чтобы вести по-своему - по пути национальных правых и пути либеральных правых - и это то, что мы будем делать."