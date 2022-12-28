



Нетаниягу представил пункты коалиционных соглашений

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу перед приведением нового правительства к присяге представил пункты коалиционных соглашений.



"Правительство будет работать над финансированием бесплатного дошкольного образования для детей от 0 до 3 лет. В течение 2023 года правительство будет работать над снижением дороговизны жизни в Израиле и снижением инфляции, в том числе путем замораживания цен на электроэнергию, воду и муниципального налога (при этом возместив ущерб муниципальным властям за отсутствие обновления уровня налога). Также будет рассмотрено замораживание цен на топливо и продукты с подконтрольной ценой", – сообщил он.



По словам Нетаниягу, правительство будет продвигать многолетний план развития высокоскоростного железнодорожного сообщения от Кирьят-Шмоны до Эйлата, включая выделение необходимых бюджетных средств для планирования и строительства по завершении планирования.



"Правительство будет работать над увеличением размера стипендий для студентов, отслуживших в армии или прошедших альтернативную службу. Среди прочего, будут приняты меры для внесения поправок в Закон о демилитаризованных солдатах от 1994 года; для полного финансирования университетских академических подготовительных курсов (мехинот) для солдат; для увеличения финансирования программы "Ми-мадим ле-Лимудим", чтобы стипендия увеличилась до 100% от стоимости обучения в университете для тех, кто имеет право на финансирование, а также правительство позаботится, чтобы каждый солдат получил один год бесплатного обучения за каждый год военной службы", – добавил он.



Нетаниягу также подчеркнул, что правительство попытается упорядочить прохождение лечения, реабилитации и получения социальны льгот для инвалидов ЦАХАЛа, которые были ранены в результате оперативной деятельности, несчастного случая на учениях, включая реабилитацию при трудоустройстве, жилье, в семье и обществе. Также будут продвигаться льготные условия поступления для отслуживших в армии на факультеты медицины, права, компьютерных технологий, администрации и инженерных дисциплин в университетах и высших учебных заведениях.



"В рамках реформы общественного транспорта правительство будет способствовать увеличению скидок на проезд в общественном транспорте для студентов. Правительство будет действовать, чтобы помочь индивидуальным предпринимателям в Израиле, а также содействовать созданию и поддержке независимого бизнеса в соответствующих областях. Среди прочего, правительство будет работать над сокращением регуляции и бюрократии для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, в том числе путем создания единой системы оформления бизнеса по модели One stop shop, где предприниматели будут иметь возможность открыть бизнес без необходимости обращаться в разные инстанции и министерства, в этой системе владелец бизнеса получит все сертификаты, разрешения регулирующих органов, лицензии, связанные с бизнесом в фиксированное время и в доступной форме через государственные цифровые системы", – отметил он.



Кроме того, в соглашениях сказано, что правительство будет работать над углублением сотрудничества со странами, подписавшими Соглашения Авраама, в рамках обязательств и межведомственного сотрудничества, необходимых для продвижения сотрудничества. Также Израиль будет продвигать соглашение о безвизовом режиме с США.



"Правительство будет работать над отменой постановления 36-го правительства об исключении гуманитарных дисциплин, включая Танах и историю, из школьной программы для экзаменов на аттестат зрелости, и возвращений этих предметов в программы обучения в старших классах и экзамены на аттестат зрелости", – резюмировал Нетаниягу.