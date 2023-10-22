



Нетаниягу предостерег Хизбаллу: Вторая ливанская покажется ностальгией

Если "Хизбалла" решится вступить в войну против Израиля, это будет разрушительной ошибкой как для самой террористической организации, так и для ливанского государства.



Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во время посещения соединения "Коммандо" на севере страны, где террористы постоянно запускают ракеты.



"Вы сражались в Газе, проявляя высочайший героизм. То, о чем вы рассказываете, вдохновляет. Я знаю, что вы потеряли боевых друзей, это очень тяжело, но мы ведем битву за жизнь, битву за наш дом. Это не преувеличение, не фраза - это война. Не на жизнь, а на смерть. Пусть же прекратят существование наши враги", - сказал Нетаниягу, обращаясь к бойцам.



По его словам, в настоящее время ведутся два сражения - одно, чтобы остановить врага на севере, а второе - добиться сокрушительной победы и стереть ХАМАС с лица земли на юге.



"Вы уничтожаете боевиков "Хизбаллы", которые пытаются атаковать нашу линию фронта. Я не могу сказать вам прямо сейчас, решит ли "Хизбалла" полностью вступить в войну. Если "Хизбалла" решит вступить в полномасштабную войну, то Вторая ливанская станет для нее ностальгическим воспоминанием. Она совершит ошибку всей своей жизни. Мы нанесем удар такой силы, которую она даже не может себе представить, и результаты для нее и для ливанского государства будут разрушительными. Но мы готовы к любому сценарию. Вы готовы к любому сценарию", - предупредил Нетаниягу.

