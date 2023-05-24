



Нетаниягу: правовая реформа снова на повестке дня

Утром 24 мая, после утверждения государственного бюджета на 2023 и 2024 годы, который обеспечит его правительству стабильность после многих месяцев потрясений, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что правовая реформа возвращается в повестку дня.



В беседе с репортером 14 канала в Кнессете Нетаниягу спросили, "вернется ли правовая революция", и он ответил: "Безусловно".



Сразу же после этого он подчеркнул: "Но мы пытаемся достичь взаимопонимания, и я надеюсь, что нам это удастся". Он подчеркнул, что его следующей целью является решение проблемы стоимости жизни, несмотря на то, что из закона о бюджете были удалены, части, касающиеся борьбы с монополиями.