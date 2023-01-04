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Нетаниягу: правовая реформа сбалансирует три ветви власти
04.01.2023 20:03 Алина Груднева

Нетаниягу: правовая реформа сбалансирует три ветви власти

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на фоне критики со стороны оппозиции заступился за Ярива Левина, который намерен представить принципы правовой реформы.

По его словам, план создаст баланс между израильскими судами, кабинетом министров и Кнессетом.

"Мы предпримем шаги, которые укрепят личную безопасность. Мы начнем с проведения реформ, которые обеспечат надлежащий баланс между тремя ветвями власти", - отметил Нетаниягу.

Критики плана утверждают, что реформа лишит систему правосудия контроля над исполнительной властью и парламентом. 
 

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