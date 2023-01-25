



Нетаниягу: правовая реформа поднимет экономику, а не навредит ей

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич провели совместную пресс-конференцию, чтобы успокоить мировых лидеров относительно плана правовой реформы.



"В последние дни я слышал опасения по поводу влияния правовых реформ на нашу экономическую устойчивость. Наши шаги по укреплению демократии не навредят экономике, они ее наоборот укрепят", — сказал Нетаниягу.



В качестве примера он привел судебные процессы, задерживающие разработку израильских газовых месторождений, строительство метро в Тель-Авиве и шоссе 6. По его словам, запланированные реформы в судебной системе поднять экономику страны.



כביש 6, הפקת הגז ומדיניות הקורונה: נתניהו ענה לאזהרת הכלכלנים ותקף את מערכת המשפט@yaara_shapira pic.twitter.com/FlroILGL1t — כאן חדשות (@kann_news) January 25, 2023

В свою очередь, Смотрич призвал членов оппозиции "не наносить вред экономике Израиля" своими действиями."Мы усердно работаем и готовим огромный пакет реформ для израильской экономики, которые будут соответствовать бюджету и Закону о поселениях", - сказал он.По словам министра финансов, реформы должны упростить ведение бизнеса в Государстве Израиль.