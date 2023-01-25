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Нетаниягу: правовая реформа поднимет экономику, а не навредит ей
25.01.2023 19:07 Алина Груднева

Нетаниягу: правовая реформа поднимет экономику, а не навредит ей

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич провели совместную пресс-конференцию, чтобы успокоить мировых лидеров относительно плана правовой реформы.

"В последние дни я слышал опасения по поводу влияния правовых реформ на нашу экономическую устойчивость. Наши шаги по укреплению демократии не навредят экономике, они ее наоборот укрепят", — сказал Нетаниягу.

В качестве примера он привел судебные процессы, задерживающие разработку израильских газовых месторождений, строительство метро в Тель-Авиве и шоссе 6. По его словам, запланированные реформы в судебной системе поднять экономику страны.
 


В свою очередь, Смотрич призвал членов оппозиции "не наносить вред экономике Израиля" своими действиями.

"Мы усердно работаем и готовим огромный пакет реформ для израильской экономики, которые будут соответствовать бюджету и Закону о поселениях", - сказал он.

По словам министра финансов, реформы должны упростить ведение бизнеса в Государстве Израиль.

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