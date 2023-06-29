



Нетаниягу: правовая реформа - без пункта о преодолении вето БАГАЦа



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу повторяет и уточняет в обстоятельном интервью американской газете Wall Street Journal, что пункт о преодолении вето БАГАЦа (пискат а-итгабрут) больше не будет частью правовой революции - но подчеркивает, что будет продвигать весь план.



Наряду с этим, сегодня утром Нетаниягу проведет дискуссию об ограничениях в общественном пространстве после ряда инцидентов, которые были определены как "нападения и бунты против политиков на фоне некомпетентности системы верховенства закона".



Дебаты пройдут на фоне протестов перед домом министра юстиции Ярива Левина на этой неделе и демонстраций против правовой революции у домов других членов коалиции.



Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара также приглашена на дискуссию. Высокопоставленные представители правительства заявили: "У нас нет проблем с демонстрациями. Проблема в нападениях на политиков".



В интервью американской газете Нетаниягу заявил, что стороны не смогли достичь соглашения на переговорах в доме президента, поэтому, по его словам, он продолжит продвигать свой план самостоятельно.





Нетаниягу подчеркнул, что соглашение не было достигнуто даже по тем пунктам, которые в свое время предлагали сами лидеры оппозиции - до того как оказались в оппозиции. Нетаниягу утверждает, что на них “оказывается огромное давление”.



Нетаниягу еще раз уточнил, что не будет продвигаться закон, который позволит Кнессету обойти решение Верховного суда. "Я от этого отказался", - сказал он. Он также сказал, что вето на решения БАГАЦа не будет продвигаться “даже при условии наличия подавляющего большинства в Кнессете”.



Он признал, что от первоначального плана изменить состав комиссии по назначению судей отказались, но сказал, что до сих пор не знает, как его будут формировать теперь. "Мы не будем возвращаться к первоначальному плану, мы будем делать что-то другое", - сказал он по этому поводу.



"Я внимателен к настроениям общественности", - заявил премьер-министр в интервью. По его словам, новая версия его плана будет такой, что изменения в ней останутся "на целое поколение".

