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Нетаниягу: правительство сформируем в ближайшие дни
16.12.2022 17:18 Алина Груднева

Нетаниягу: правительство сформируем в ближайшие дни

Председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу пообещал сформировать правительство в ближайшие дни.

 
Об этом он сообщил перед Шаббатом.
 
"Мы получили от граждан Израиля неоспоримый мандат на проведение правой политики - и так мы поступим. Я намерен завершить выполнение задачи в ближайшие дни. Шаббат шалом всем гражданам Израиля", - написал он.
 
Напомним, президент Израиля Ицхак Герцог продлил срок мандата на формирование правительства по просьбе Биньямина Нетаниягу на 10 дней до среды, 21 декабря.
 

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