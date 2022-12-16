



Нетаниягу: правительство сформируем в ближайшие дни

Председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу пообещал сформировать правительство в ближайшие дни.

Об этом он сообщил перед Шаббатом.

"Мы получили от граждан Израиля неоспоримый мандат на проведение правой политики - и так мы поступим. Я намерен завершить выполнение задачи в ближайшие дни. Шаббат шалом всем гражданам Израиля", - написал он.