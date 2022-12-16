Нетаниягу: правительство сформируем в ближайшие дни
Председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу пообещал сформировать правительство в ближайшие дни.
Об этом он сообщил перед Шаббатом.
"Мы получили от граждан Израиля неоспоримый мандат на проведение правой политики - и так мы поступим. Я намерен завершить выполнение задачи в ближайшие дни. Шаббат шалом всем гражданам Израиля", - написал он.
Напомним, президент Израиля Ицхак Герцог продлил срок мандата на формирование правительства по просьбе Биньямина Нетаниягу на 10 дней до среды, 21 декабря.