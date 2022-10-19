



Нетаниягу: правительство Израиля правильно сделало, не давая Украине оружие

Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаниягу поддержал решение нынешнего правительства не отправлять оружие в Украину.

Об этом он сказал в интервью американской сети MSNBC.

Он похвалил действия правительства Яира Лапида по отношению к беженцам из Украины, а также поддержал решение не передавать оружие и боеприпасы.

"История показывает, что в прошлом израильское военное вооружение, переданное другой стране, оказывалось в руках Ирана", — отметил Нетаниягу.

В четверг, 20 октября, премьер-министр Яир Лапид проведет беседу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который намекнул, что запросит у Израиля передовые системы ПВО "Железный купол".