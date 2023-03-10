



Нетаниягу пожелал выздоровления раненым в теракте

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вместе с супругой Сарой пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта в Тель-Авиве.



Как сообщалось ранее, ими оказались Ор Ашкар, Ротем Мансано и Михаэль Осдон.



"Мы выражаем поддержку их семьям и врачам, которые борются за их жизнь", - сказал Нетаниягу.



Он отдал честь добровольцу полиции, бойцу полицейского подразделения "Гедеон" и бойцу и командиру отряда в подразделении "Маглан", которые уничтожили террориста и предотвратили гораздо большую трагедию.



"Желаю полного и скорейшего выздоровления раненым от имени всех граждан Израиля", - резюмировал он.

