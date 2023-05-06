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Нетаниягу поздравил короля Чарльза III с коронацией
06.05.2023 20:28 Алина Груднева

Нетаниягу поздравил короля Чарльза III с коронацией

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поздравил короля Чарльза III и его супругу Камиллу с коронацией.

Соответствующее заявление он сделал после Шаббата, вечером, 6 мая.

"Вместе со всеми гражданами Израиля, моя жена Сара и я направляем наши самые теплые поздравления королю Карлу III и королеве Камилле в связи с их исторической коронацией", — сказал Нетаниягу.

Глава израильского правительства пожелал королю, чтобы его статус ознаменовал "дальнейшее укрепление глубокой связи между двумя народами".
 

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