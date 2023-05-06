



Нетаниягу поздравил короля Чарльза III с коронацией

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поздравил короля Чарльза III и его супругу Камиллу с коронацией.



Соответствующее заявление он сделал после Шаббата, вечером, 6 мая.



"Вместе со всеми гражданами Израиля, моя жена Сара и я направляем наши самые теплые поздравления королю Карлу III и королеве Камилле в связи с их исторической коронацией", — сказал Нетаниягу.



Глава израильского правительства пожелал королю, чтобы его статус ознаменовал "дальнейшее укрепление глубокой связи между двумя народами".

