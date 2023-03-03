



Нетаниягу потребует вернуть Порушу полномочия министра, ответственного за Мерон

Кризис с министром по делам Иерусалима и традиций Меиром Порушем близок к разрешению.



По данным "Аруц Шева", на воскресном заседании правительства премьер-министр Биньямин Нетаниягу вынесет специальное предложение, согласно которому ответственность за ежегодное празднование Лаг ба-Омер на горе Мероне вновь перейдет к министру.



На прошлой неделе Поруш объявил о своей отставке с поста ответственного за мероприятие.



Как сообщалось, это произошло после заявлений о том, что сотрудники Центра святых мест и ШАС незаконно присваивают себе полномочия. Поруш сказал Нетаниягу, что считает это нарушением коалиционного соглашения.



