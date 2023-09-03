



Нетаниягу потребовал подготовить план депортации всех нелегалов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал остановить волну нелегалов в Израиль, потребовав депортации каждого, кто осмелился применить насилие в отношении сил безопасности.



Соответствующее заявление он сделал 1 сентября.



"Массовое незаконное проникновение нелегалов из Африки представляла реальную угрозу будущему Израиля как еврейского и демократического государства. Мы остановили эту угрозу, построив забор безопасности на южной границе страны", - сказал он.



По словам Нетаниягу, строительство забора потребовало преодоление противодействия со стороны системы безопасности и политических оппонентов. Однако когда процесс был завершен, удалось "полностью остановить" нелегальное проникновение.



"На этом не завершено решение проблемы. Остается проблема тех, кто проник до завершения строительства забора, это несколько десятков тысяч нелегалов, проникших в страну. Из них 12 тысяч мы депортировали при их согласии, посредством различных поощрений и мер. Мы хотели большего, мы предложили ряд шагов, включая "залог на заработок", и, к сожалению, все они были отменены БАГАЦем", - добавил он.



Глава правительства подчеркнул, что Израиль правильно поступил, не приняв план ООН, который предписывал предоставление гражданства 16-ти тысячам нелегалов, поскольку в таком случае в страну бы ринулись сотни тысяч или даже миллионы африканцев.



"Сейчас остается серьезная проблема с нелегалами в Южном Тель-Авиве и других местах. Но то, что произошло вчера, было пересечением красной линии. Это беспорядки, это кровопролитие, подобного мы не можем принять. Мы требуем принятия решительных мер против участников беспорядков, включая немедленную депортацию тех, кто принимал в них участие. Мне трудно понять, почему у нас могут возникнуть проблемы с теми, кто объявляет себя сторонниками режима, поэтому они, конечно, не могут претендовать на статус беженцев. Я требую от собравшегося сегодня форума подготовить полный и обновленный план депортации из Государства Израиль всех нелегалов", - резюмировал Нетаниягу.