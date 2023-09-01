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Нетаниягу посоветовал детям быть хорошими | Фото: Ави Охайон, GPO
01.09.2023 13:38 Алина Груднева

Нетаниягу посоветовал детям быть хорошими

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу 1 сентября открыл учебный год в школе "Альмог" в Маале-Адумим.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.

Нетаниягу пожелал школьникам удачи и дал им наставления.

"Первый раз в первый класс! Это очень радостный день для израильских детей, и я уверен, что и для родителей. Я попросил детей быть хорошими друзьями один для другого, хорошо учиться и преуспевать в учебе. Удачи всем", - сказал Нетаниягу.

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