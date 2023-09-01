



Нетаниягу посоветовал детям быть хорошими

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу 1 сентября открыл учебный год в школе "Альмог" в Маале-Адумим.



Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.



Нетаниягу пожелал школьникам удачи и дал им наставления.



"Первый раз в первый класс! Это очень радостный день для израильских детей, и я уверен, что и для родителей. Я попросил детей быть хорошими друзьями один для другого, хорошо учиться и преуспевать в учебе. Удачи всем", - сказал Нетаниягу.