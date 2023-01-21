



Нетаниягу посетит Боснию с официальным визитом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетит Боснию в официальным визитом.



Об этом в интервью HDZ сказал президент ХДС Драган Чович.



По его словам, Нетаниягу посетит Международную экономическую ярмарку в Мостаре.



"Партнерство с государством Израиль абсолютно отвечает интересам всех граждан. Это как минимум политическое партнерство. Основные отношения, которые мы хотим построить с Израилем, - это отношения доверия и того, с чем имеет опыт государство Израиль, которое в два или три раза более населено, чем мы здесь, в Боснии и Герцеговине. Когда они приезжают, то не могут поверить, что у нас столько необработанной земли", — сказал президент ХДС.



По словам Човича, во время своего визита в Израиль в июне прошлого года Нетаниягу попросил о личной встрече.



"Затем он сказал, что будет премьер-министром и что он хочет сотрудничать. Израиль будет страной-партнером на следующей экономической ярмарке, которая откроется 2 мая, и я уверен, что премьер-министр Нетаниягу приедет в Мостар на открытие", — отметил он.



Президент ХДС добавил, что на мероприятии будет много бизнесменов, которые захотят инвестировать в страну.