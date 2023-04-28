



Нетаниягу посетил семью погибших при наводнении в Араве

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил сегодня семью погибших на прошлой неделе в результате наводнения в Араве.



Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.



По словам Нетаниягу, в поезде в Тверию его сопровождала супруга Сара.



"Вместе с супругой Сарой я приехал сегодня в Тверию, чтобы выразить соболезнования семье Ашур - Кинерет и Нини Ашур, родителям Мааян и Саара, погибших при наводнении в Араве. Наши сердца всегда будут с ними. Да будет благословенна их память", - сказал Нетаниягу.

