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Нетаниягу посетил семью погибших при наводнении в Араве
28.04.2023 19:10 Алина Груднева

Нетаниягу посетил семью погибших при наводнении в Араве

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил сегодня семью погибших на прошлой неделе в результате наводнения в Араве.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

По словам Нетаниягу, в поезде в Тверию его сопровождала супруга Сара.

"Вместе с супругой Сарой я приехал сегодня в Тверию, чтобы выразить соболезнования семье Ашур - Кинерет и Нини Ашур, родителям Мааян и Саара, погибших при наводнении в Араве. Наши сердца всегда будут с ними. Да будет благословенна их память", - сказал Нетаниягу.
 

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