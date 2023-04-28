Нетаниягу посетил семью погибших при наводнении в Араве
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил сегодня семью погибших на прошлой неделе в результате наводнения в Араве.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
По словам Нетаниягу, в поезде в Тверию его сопровождала супруга Сара.
"Вместе с супругой Сарой я приехал сегодня в Тверию, чтобы выразить соболезнования семье Ашур - Кинерет и Нини Ашур, родителям Мааян и Саара, погибших при наводнении в Араве. Наши сердца всегда будут с ними. Да будет благословенна их память", - сказал Нетаниягу.