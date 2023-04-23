



Нетаниягу попросил министров не комментировать меры безопасности

Министры военно-политического кабинета получили обновленную информацию об изменении политики в отношении реагирования на террористические организации в Иудее, Самарии и Газе после Дня независимости Израиля.



Биньямин Нетаниягу поручил министрам не комментировать целенаправленные контрмеры и дал им понять, что после Дня независимости уровень реакции Израиля повысится как в Иудее и Самарии, так и в Газе.



Служба безопасности намерена начать более масштабные и решительные операции в Иудее и Самарии, даже ценой более крупного конфликта с управлящим газой ХАМАСом.



Этими шагами Израиль стремится донести до лидеров ХАМАСа, что они не смогут продолжать прятаться за спинами своих боевиков в Иудее и Самарии или в Ливане в рамках усилий сил безопасности по восстановлению сдерживания.