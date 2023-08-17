



Нетаниягу пообещал углубить отношения с Грузией

В четверг, 17 августа, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в Тель-Авиве.



"Приятно приветствовать вас. Грузия и Израиль имеют очень теплые отношения", — сказал Нетаниягу.



По словам главы израильского правительства, в Израиль приехало много евреев из Грузии.



"Это - живой мост. Я знаю, что мы можем поднять наши отношения на еще более высокий уровень", - добавил он.



В ответ Гарибашвили сказал, что каждый раз счастлив, когда посещает Израиль. Стороны в ходе переговоров договорились продолжать углубление отношений и дружбы между двумя странами.