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Нетаниягу пообещал углубить отношения с Грузией
17.08.2023 18:37 Алина Груднева

Нетаниягу пообещал углубить отношения с Грузией

В четверг, 17 августа, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в Тель-Авиве.

"Приятно приветствовать вас. Грузия и Израиль имеют очень теплые отношения", — сказал Нетаниягу.

По словам главы израильского правительства, в Израиль приехало много евреев из Грузии.

"Это - живой мост. Я знаю, что мы можем поднять наши отношения на еще более высокий уровень", - добавил он.

В ответ Гарибашвили сказал, что каждый раз счастлив, когда посещает Израиль. Стороны в ходе переговоров договорились продолжать углубление отношений и дружбы между двумя странами.

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