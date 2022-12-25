



Нетаниягу пообещал Саудовской Аравии воздержаться от аннексии

С момента своей победы на последних выборах назначенный премьер-министр Биньямин Нетаньяху поддерживал тайные контакты с Эр-Риядом через Вашингтон с целью заложить основу для исторического соглашения между Израилем и Саудовской Аравией, соглашения, которое завершит процесс, начатый соглашениями Авраама.



Обозреватель газеты "Едиот Ахаронот" Наум Барнеа недавно написал, что условия начала переговоров сложны, но саудовская сторона проявляет интерес.



"Принц Мухаммад бин Салман, действующий правитель Саудовской Аравии, демонстрирует реальную готовность к переговорам. Две страны перешли к прямому контакту некоторое время назад, и они очень довольны результатами. Королевский дом Саудовской Аравии был вовлечен в процесс, который привел к соглашениям с ОАЭ. В какой-то момент даже заговорили о присоединении саудовцев. Процесс не развивался, но всем было ясно, что если Саудовская Аравия не даст эмиратцам зеленый свет, соглашения не будет. С момента подписания прошло два с четвертью года, и саудовцы знают, что подписавшие страны не пострадали. Эксперимент сработал: мы можем перейти к следующему шагу", — пишет Барнеа, согласно источникам в Вашингтоне.



Барнеа сообщает, что Нетаниягу обязуется не аннексировать Иудею и Самарию вопреки мнению назначенного министром финансов Бецалеля Смотрича.



Действующий правитель Саудовской Аравии, со своей стороны, выдвигает невыполнимые требования. Первое требование состоит в том, чтобы Израиль обязательно наладил отношения между ним, администрацией Байдена и Конгрессом.



Наследный принц Саудовской Аравии также требует, чтобы сторонники Израиля в Конгрессе США сняли запрет на продажу современного вооружения, в том числе самолетов F-35.



Барнеа также сообщает, что Храмовая гора также является проблемой. Если соглашения о нормализации предоставят Саудовской Аравии определенную роль на Храмовой горе, это может означать дополнительный упадок в отношениях с Иорданией.