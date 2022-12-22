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Нетаниягу пообещал изменить Закон о возвращении: озвучены сроки
22.12.2022 15:13 Алина Груднева

Нетаниягу пообещал изменить Закон о возвращении: озвучены сроки

Председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу пообещал изменить Закон о возвращении к 31 марта 2023 года.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Члены будущей коалиции договорились, что формулировка законопроекта будет определена комиссией в течение 60 дней после приведения правительства к присяге.

"К моменту принятия бюджета на 2023 год будут внесены необходимые поправки для поддержки надлежащей миграционной политики", – сказано в пункте соглашения с Яадут А-Тора. 

Аналогичный пункт содержится в соглашении между Ликудом и Религиозным сионизмом.

 

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