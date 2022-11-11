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Нетаниягу получит мандат на формирование правительства
11.11.2022 11:53 Ольга Белозерова

Нетаниягу получит мандат на формирование правительства

Президент Израиля Ицхак Герцог вручит лидеру "Ликуда" Биньямину Нетаниягу мандат на формирование нового правительства.

Об этом Герцог заявил сегодня по завершению своих консультаций с представителями всех партий, входящих в Кнессет 25-го созыва, сообщает Jerusalem Post.

По итогам встреч, которые начались в среду и завершились утром в пятницу, 64 депутата Кнессета рекомендовали Нетаниягу на пост премьер-министра, а 28 депутатов рекомендовали Яира Лапида. Остальные 28 депутатов Кнессета не рекомендовали ни одного кандидата.

Официальная церемония передачи мандата состоится в воскресенье. 

С того момента, как президент передаст Нетаниягу мандат, у него будет 28 дней на формирование нового правительства. В ситуации, когда требуется продление процесса, президент имеет право предоставить ему дополнительные 14 дней, согласно закону.

В партии "Ликуд" уже заявили ранее, что намерены сформировать новое правительство "как можно быстрее".  По информации прессы, в новое правительство войдут не менее 30 министров.

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