



Нетаниягу получит мандат на формирование правительства

Президент Израиля Ицхак Герцог вручит лидеру "Ликуда" Биньямину Нетаниягу мандат на формирование нового правительства.



Об этом Герцог заявил сегодня по завершению своих консультаций с представителями всех партий, входящих в Кнессет 25-го созыва, сообщает Jerusalem Post.



По итогам встреч, которые начались в среду и завершились утром в пятницу, 64 депутата Кнессета рекомендовали Нетаниягу на пост премьер-министра, а 28 депутатов рекомендовали Яира Лапида. Остальные 28 депутатов Кнессета не рекомендовали ни одного кандидата.



Официальная церемония передачи мандата состоится в воскресенье.



С того момента, как президент передаст Нетаниягу мандат, у него будет 28 дней на формирование нового правительства. В ситуации, когда требуется продление процесса, президент имеет право предоставить ему дополнительные 14 дней, согласно закону.



В партии "Ликуд" уже заявили ранее, что намерены сформировать новое правительство "как можно быстрее". По информации прессы, в новое правительство войдут не менее 30 министров.