



Нетаниягу получил мандат на формирование правительства

Президент Израиля Ицхак Герцог вручил мандат на формирование правительства Биньямину Нетаниягу.

Он получил мандат на формирование 37-го правительства Израиля.

"Я взволнован получить право формировать правительство, не меньше, чем в первый раз. Я намерен быть премьер-министром для всех - и тех, кто голосовал за меня, и тех, кто за меня не голосовал", - сказал Нетаниягу.

По словам Нетаниягу, народ однозначно принял решение в пользу правительства во главе с ним.

"Мы сделаем все, чтобы обеспечить стабильное правительство, что отражает демократический процесс, которым мы по праву гордимся, в суверенном, демократическом государстве", - добавил он.

Нетаниягу подчеркнул, что свободу Израиля и его достижения нельзя воспринимать как должное.

"За последнее десятилетие мы превратили Израиль в восходящую державу среди наций… в одну из 10 ведущих наций мира, хотя мы составляем тысячную часть населения мира", - отметил он.

Нетаниягу подчеркнул, что это отражает то, во что он верит, и это то, что направляет его действия.

"Избиратели явно поддержали меня, мое движение "Ликуд", партнеров, которые разделяют наш путь. Но я хочу сказать: я намерен быть премьер-министром всех — и тех, кто за меня голосовал, и тех, кто за меня не голосовал. Это моя обязанность как премьер-министра Израиля", - добавил он.