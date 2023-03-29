



Нетаниягу полон решимости добиться пересмотра судебной системы консенсусом

Выступая на саммите демократов США, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отвергает опасения, что реформа судебной системы подорвет демократию в Израиле, и говорит, что полон решимости прийти к соглашению на основе консенсуса.



Нетаниягу приказал приостановить принятие законодательства, чтобы разрешить переговоры с оппозицией на фоне массовых протестов по всей стране и со стороны международных лидеров, включая президента США Джо Байдена.



“Возможно, вы заметили, что в Израиле, в его крепкой демократии, проходят очень интенсивные общественные дебаты. И дискуссия заключается в том, как нам обеспечить надлежащую демократию”, — говорит Нетаниягу.



“Демократия означает волю народа, выраженную большинством, а также защиту гражданских прав, прав личности. Это баланс между ними“, — говорит он.



“Я думаю, что этого баланса можно достичь. И именно поэтому я предложил сделать паузу, которая теперь позволяет как оппозиции, так и коалиции сесть и попытаться достичь широкого национального консенсуса для достижения обеих целей, — говорит он. - И я верю, что это возможно. Сейчас мы ведем именно этот разговор“.



