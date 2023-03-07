



Нетаниягу полетит в Рим, но не на том самолете



Израильский национальный авиаперевозчик El Al организует рейс премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его антуража в Рим в конце этой недели, хотя и на меньшем самолете, чем изначально требовал премьер.



В четверг премьер-министр должен вылететь в Италию для проведения встреч на высоком уровне. Канцелярия премьер-министра заказала широкофюзеляжный лайнер Boeing 777 для перевозки премьер-министра и его окружения, но ни один пилот авиакомпании El Al, сертифицированный для полетов на этом самолете, не смог вылететь по этому маршруту.



По некоторым данным, трудности с поиском экипажа для этого рейса были связаны с широкими общественными протестами против запланированной правительством реорганизации судебной системы. El Al отрицает, что проблема поиска пилотов носит политический характер, и уверяет, что проблема в том, экипажи самолетов Boeing 777, которые не полностью вернулись в строй после вынужденного простоя во время пандемии COVID-19.



В воскресенье вечером представитель El Al заявил, что экипаж был найден. Но канцелярия премьер-министра, очевидно, возмущенная задержками, объявила, что тендер будет вновь объявлен для других перевозчиков, что стало ударом для El Al, которая летала с израильскими лидерами на протяжении десятилетий.



Новый тендер, в котором участвовали авиакомпании Arkia и Israir, был объявлен на Boeing 737, поскольку эти авиакомпании не используют самолеты Boeing 777. В итоге El Al выиграла и этот тендер. По сообщению 12 канала, она сделала это, предложив самую низкую, убыточную цену в 22 000 долларов, что составляет лишь малую часть того, что обычно взимается за чартерный рейс такого типа.



Теперь Нетаниягу, его жена и сотрудники будут путешествовать на самолете El Al 737.