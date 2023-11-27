



Нетаниягу показал Маску последствия зверств террористов

Американский миллиардер Илон Маск, прибывший в Израиль с визитом солидарности, посетил кибуц Кфар-Аза на юге страны.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу показал предпринимателю последствия зверств террористов, устроенных 7 октября.



"Действия говорят громче слов", - написал Маск в своей соцсети после посещения кибуца.



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Также предприниматель встретился с родственниками заложников. Ожидается его встреча с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, в ходе которой будет поднят вопрос о борьбе с антисемитизмом в интернете.



К слову, в последнее время Маск подвергся резкой критике из-за серии антисемитских высказываний. Один из последних скандалов был вокруг того, что предприниматель поддержал твит с обвинениями евреев в ненависти к белым.

סיירתי עם אילון מאסק בקיבוץ כפר עזה כדי להראות לו מקרוב את הפשעים נגד האנושות שביצע חמאס @elonmusk



(צילום: עמוס בן גרשום, לע״מ) pic.twitter.com/aipX6ryv7T — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 27, 2023