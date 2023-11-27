Нетаниягу показал Маску последствия зверств террористов
Американский миллиардер Илон Маск, прибывший в Израиль с визитом солидарности, посетил кибуц Кфар-Аза на юге страны.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу показал предпринимателю последствия зверств террористов, устроенных 7 октября.
"Действия говорят громче слов", - написал Маск в своей соцсети после посещения кибуца.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Также предприниматель встретился с родственниками заложников. Ожидается его встреча с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, в ходе которой будет поднят вопрос о борьбе с антисемитизмом в интернете.
К слову, в последнее время Маск подвергся резкой критике из-за серии антисемитских высказываний. Один из последних скандалов был вокруг того, что предприниматель поддержал твит с обвинениями евреев в ненависти к белым.
סיירתי עם אילון מאסק בקיבוץ כפר עזה כדי להראות לו מקרוב את הפשעים נגד האנושות שביצע חמאס @elonmusk— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 27, 2023
(צילום: עמוס בן גרשום, לע״מ) pic.twitter.com/aipX6ryv7T
ПМ #Нетаниягу вместе с Илоном Маском совершил поездку в киббуц Кфар-Аза. Глава правительства показал Илону Маску последствия ужасной резни, произошедшей в киббуце в субботу 7 октября.https://t.co/hgPPxlb90k pic.twitter.com/iNy6aIaWiO— ПМ Израиля (@IsraeliPM_Rus) November 27, 2023