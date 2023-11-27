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Нетаниягу показал Маску последствия зверств террористов
27.11.2023 15:19 Алина Груднева

Нетаниягу показал Маску последствия зверств террористов

Американский миллиардер Илон Маск, прибывший в Израиль с визитом солидарности, посетил кибуц Кфар-Аза на юге страны.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу показал предпринимателю последствия зверств террористов, устроенных 7 октября.

"Действия говорят громче слов", - написал Маск в своей соцсети после посещения кибуца.

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Также предприниматель встретился с родственниками заложников. Ожидается его встреча с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, в ходе которой будет поднят вопрос о борьбе с антисемитизмом в интернете.

К слову, в последнее время Маск подвергся резкой критике из-за серии антисемитских высказываний. Один из последних скандалов был вокруг того, что предприниматель поддержал твит с обвинениями евреев в ненависти к белым.

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