



Нетаниягу пойдет на уступки палестинцам ради соглашения с Саудовской Аравией

Во второй части интервью Bloomberg, опубликованной 7августа, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил, что он “открыт для палестинцев”, если от этого будет зависеть соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией, и намекнул, что не позволит членам коалиции “заблокировать соглашение”.



“Если будет политическая воля, будет и политический способ добиться нормализации и мира между Израилем и Саудовской Аравией”, – сказал глава правительства. “Я думаю, что здесь достаточно места для обсуждения возможностей”.



В то же время Нетаниягу намекнул, что саудовцев не особенно беспокоит то, что палестинцы получат от потенциальной сделки: “Я думаю, что палестинский вопрос вносится постоянно, и это своего рода “галочка”. Премьер-министр добавил, что разговоры о палестинцах происходят на закрытых встречах “гораздо реже, чем вы думаете”.



Он также пояснил, что поддерживает предоставление палестинцам “всех полномочий для управления собой, без полномочий угрожать Израилю”. В противном случае, предупредил Нетаниягу, “это будет не их собственное государство, это будет государство, контролируемое Ираном”. Премьер-министр с оптимизмом смотрит на шансы заключения пакта с Эр-Риядом. По его словам, существует естественный “экономический коридор энергии, транспорта и связи», идущий из Азии через Аравийский полуостров и Израиль в Европу”.



“Это станет поворотным моментом в истории, – считает он. Мы поймем это независимо от того, будет у нас формальный мир или нет”.