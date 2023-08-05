



Нетаниягу похвалил инспектора муниципалитета, нейтрализовашего террориста

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу похвалил инспекторов муниципалитета Тель-Авива за молниеносную реакцию, благодаря которой был нейтрализован террорист.



"Приветствую членов муниципального патрульного отряда Тель-Авива за их бдительность, которая предотвратила гораздо более серьезное нападение", — сказал Нетаниягу.



Также слова благодарности инспектору муниципалитета выразил министр обороны Йоав Галант. Он пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.



"Мы привлечем террористов к ответственности", — подчеркнул он.