



Нетаниягу поговорил с Зоаром: мероприятия в Шаббат продолжатся

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр культуры Мики Зоар провели разговор, после которого выпустили совместное заявление.



Об этом сообщает Ynet.



В заявлении говорится: "Все мероприятия, проводимые в Шаббат различными структурами, финансируемыми министерством, будут продолжаться в обычном режиме".



Кроме этого, министр культуры и спорта Мики Зоар пояснил, что хочет, чтобы "инициатива деятельности исходила от финансируемых организаций, а не от министерства, без какого-либо ущерба для самого финансирования и содержания деятельности".