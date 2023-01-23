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Нетаниягу поговорил с Зоаром: мероприятия в Шаббат продолжатся
23.01.2023 11:57 Ольга Белозерова

Нетаниягу поговорил с Зоаром: мероприятия в Шаббат продолжатся

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр культуры Мики Зоар провели разговор, после которого выпустили совместное заявление.

Об этом сообщает Ynet.

В заявлении говорится: "Все мероприятия, проводимые в Шаббат различными структурами, финансируемыми министерством, будут продолжаться в обычном режиме". 

Кроме этого, министр культуры и спорта Мики Зоар пояснил, что хочет, чтобы "инициатива деятельности исходила от финансируемых организаций, а не от министерства, без какого-либо ущерба для самого финансирования и содержания деятельности".

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